Мокрый снег будет идти в четверг на Южном Урале

Между прочим, 20 марта 2025 года отмечают день Павла Капельника. Согласно народным приметам, сегодня следует избегать конфликтов, чтобы не навлечь на себя длительные проблемы. Дело в том, что ссоры с близкими людьми могут привести к прекращению отношений, а конфликты с коллегами или начальством — к трудностям на работе.