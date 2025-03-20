Мокрый снег будет идти в четверг на Южном Урале

Температура воздуха днем составит от 0 до +5 градусов, на юге — до +10. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 5−10 метров в секунду, местами порывы до 14.
В Челябинске сегодня облачно с прояснением, без существенных осадков. Температура воздуха днем составит от +3 до +5 градусов. Ветер северный с переходом на западный 6−11 метров в секунду.
День Ангела сегодня, 20 марта, у Анны, Антонины, Василия, Евгения, Евдокии, Екатерины, Емельяна, Ефрема, Ксении, Лаврентия, Марии, Матроны, Надежды, Нестора, Николая, Нила, Павла.
Между прочим, 20 марта 2025 года отмечают день Павла Капельника. Согласно народным приметам, сегодня следует избегать конфликтов, чтобы не навлечь на себя длительные проблемы. Дело в том, что ссоры с близкими людьми могут привести к прекращению отношений, а конфликты с коллегами или начальством — к трудностям на работе.