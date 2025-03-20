Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мокрый снег будет идти в четверг на Южном Урале

В четверг, 20 марта, в Челябинской области будет облачно с прояснением, в горах местами небольшой снег, мокрый снег, в отдельных районах гололедные явления, утром туманы.

Сейчас в Ричмонде: +12° 4 м/с 44% 756 мм рт. ст. +12°
Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

Температура воздуха днем составит от 0 до +5 градусов, на юге — до +10. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 5−10 метров в секунду, местами порывы до 14.

В Челябинске сегодня облачно с прояснением, без существенных осадков. Температура воздуха днем составит от +3 до +5 градусов. Ветер северный с переходом на западный 6−11 метров в секунду.

День Ангела сегодня, 20 марта, у Анны, Антонины, Василия, Евгения, Евдокии, Екатерины, Емельяна, Ефрема, Ксении, Лаврентия, Марии, Матроны, Надежды, Нестора, Николая, Нила, Павла.

Между прочим, 20 марта 2025 года отмечают день Павла Капельника. Согласно народным приметам, сегодня следует избегать конфликтов, чтобы не навлечь на себя длительные проблемы. Дело в том, что ссоры с близкими людьми могут привести к прекращению отношений, а конфликты с коллегами или начальством — к трудностям на работе.