Карпин заявил, что сборная России по футболу готова сыграть с командой США

Сборная России по футболу не против проведения товарищеского матча против команды США, заявил журналистам наставник российских футболистов Валерий Карпин.
«Нам со всеми интересно играть, с Брунеем, с Гренадой. С США — тем более интересно», — сказал главный тренер на пресс-конференции после игры против гренадской сборной.
19 марта на стадионе «ВТБ Арена» в Москве проходила игра, в которой участвовали футбольные команды РФ и Гренады. Российская сборная одолела гостей со счетом 5:0.
Последний товарищеский матч, в котором встречались футболисты России и США, состоялся в 2012 году в Краснодаре. Игра закончилась вничью — со счётом 2:2.
Напомним, ранее 18 марта президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели переговорый разговор. В ходе беседы российский лидер выдвинул идею о проведении матчей Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в РФ и Соединённых Штатах. Трамп поддержал эту инициативу.