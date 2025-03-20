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Карпин заявил, что сборная России по футболу готова сыграть с командой США

Главный тренер российских футболистов сделал это заявление после игры с Гренадой в Москве.

Источник: Аргументы и факты

Сборная России по футболу не против проведения товарищеского матча против команды США, заявил журналистам наставник российских футболистов Валерий Карпин.

«Нам со всеми интересно играть, с Брунеем, с Гренадой. С США — тем более интересно», — сказал главный тренер на пресс-конференции после игры против гренадской сборной.

19 марта на стадионе «ВТБ Арена» в Москве проходила игра, в которой участвовали футбольные команды РФ и Гренады. Российская сборная одолела гостей со счетом 5:0.

Последний товарищеский матч, в котором встречались футболисты России и США, состоялся в 2012 году в Краснодаре. Игра закончилась вничью — со счётом 2:2.

Напомним, ранее 18 марта президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели переговорый разговор. В ходе беседы российский лидер выдвинул идею о проведении матчей Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в РФ и Соединённых Штатах. Трамп поддержал эту инициативу.