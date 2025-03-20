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В Красноярском крае сгорел гараж и пять единиц техники внутри

За минувшие сутки в Красноярском крае потушили 15 пожаров.

Источник: МЧС РФ

На юге Красноярского края сгорел гараж вместе с находившейся внутри техникой. Как рассказали в региональном управлении МЧС, это произошло утром на трассе Курагино-Черемшанка (Курагинский район). Огонь охватил все здание и пять единиц техники, общая площадь составила 210 квадратных метров. На месте работали 9 человек личного состава и 4 единицы техники. Предварительной причиной стало короткое замыкание электропроводки.

Ночью в Бугуртаке (тоже Курагинский район) загорелась хозяйственная постройка. Когда спасатели прибыли на место, огонь охватил площадь 45 квадратных метров. Работали 6 человек личного состава и 2 автоцистерны. Предварительная причина — также проводка.

Всего за сутки в крае было потушено 15 возгораний. Пострадавших нет.