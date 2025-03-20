В Красноярском крае сгорел гараж и пять единиц техники внутри

На юге Красноярского края сгорел гараж вместе с находившейся внутри техникой. Как рассказали в региональном управлении МЧС, это произошло утром на трассе Курагино-Черемшанка (Курагинский район). Огонь охватил все здание и пять единиц техники, общая площадь составила 210 квадратных метров. На месте работали 9 человек личного состава и 4 единицы техники. Предварительной причиной стало короткое замыкание электропроводки.