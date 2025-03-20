Доллар по 80 рублей: экономист объяснил, почему россиянам пока не следует закупаться валютой

Курс доллара постепенно снижается. Если на прошлой неделе валюта стоила 85 рублей, то сейчас цена доллара — примерно 80 рублей. Однако это вряд ли станет долгосрочным трендом. Курс меняется в зависимости от ситуации в мире. Она сейчас явно не отличается стабильностью, отметил экономист Лазарь Бадалов в беседе с журналистами «Прайм».
По его словам, на фоне снижения импорта и высокого экспорта в стране фиксируют переизбыток иностранной валюты. Геополитика также не подкреплена никакими ясными шагами. Экономист посоветовал не торопиться и не менять рубли на доллары.
«Россиянам, которые хранят свои сбережения в валюте, не нужно принимать поспешных решений в сложившейся ситуации — все может очень быстро измениться», — заявил Лазарь Бадалов.
Эксперты считают, что курс может упасть еще. Всё зависит от успешности переговоров по Украине. Курс рубля укрепляется. В случае успеха на переговорах доллар может подешеветь до 70 рублей.