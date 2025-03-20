Доллар по 80 рублей: экономист объяснил, почему россиянам пока не следует закупаться валютой

Курс доллара постепенно снижается. Если на прошлой неделе валюта стоила 85 рублей, то сейчас цена доллара — примерно 80 рублей. Однако это вряд ли станет долгосрочным трендом. Курс меняется в зависимости от ситуации в мире. Она сейчас явно не отличается стабильностью, отметил экономист Лазарь Бадалов в беседе с журналистами «Прайм».