Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Доллар по 80 рублей: экономист объяснил, почему россиянам пока не следует закупаться валютой

Финансист Бадалов дал совет не спешить с обменом долларов на фоне падения валюты.

Источник: Комсомольская правда

Курс доллара постепенно снижается. Если на прошлой неделе валюта стоила 85 рублей, то сейчас цена доллара — примерно 80 рублей. Однако это вряд ли станет долгосрочным трендом. Курс меняется в зависимости от ситуации в мире. Она сейчас явно не отличается стабильностью, отметил экономист Лазарь Бадалов в беседе с журналистами «Прайм».

По его словам, на фоне снижения импорта и высокого экспорта в стране фиксируют переизбыток иностранной валюты. Геополитика также не подкреплена никакими ясными шагами. Экономист посоветовал не торопиться и не менять рубли на доллары.

«Россиянам, которые хранят свои сбережения в валюте, не нужно принимать поспешных решений в сложившейся ситуации — все может очень быстро измениться», — заявил Лазарь Бадалов.

Эксперты считают, что курс может упасть еще. Всё зависит от успешности переговоров по Украине. Курс рубля укрепляется. В случае успеха на переговорах доллар может подешеветь до 70 рублей.