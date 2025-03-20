В Большереченском зоопарке Омской области проснулись милашки еноты-полоскуны

Еноты-полоскуны проснулись в Большереченском зоопарке. Зимняя спячка завершена, а значит, официально началась весна.
«С добрым утром, друзья! Думается, вам совершенно необходимо знать важную новость: наши еноты тоже вышли встречать весну!», — рассказали радостную новость на своей страничке в социальной сети сотрудники зоопарка.
Еноты проспали три-четыре месяца, накопив предварительно необходимый запас подкожного жира. Появление бодрых енотов считается одним из последних признаков наступления весны. Теперь и посетители зоопарка могут с уверенностью сказать: весна окончательно пришла!
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