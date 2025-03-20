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В Большереченском зоопарке Омской области проснулись милашки еноты-полоскуны

Этого события с нетерпением ждали все гости и сотрудники зоопарка.

Источник: Комсомольская правда

Еноты-полоскуны проснулись в Большереченском зоопарке. Зимняя спячка завершена, а значит, официально началась весна.

«С добрым утром, друзья! Думается, вам совершенно необходимо знать важную новость: наши еноты тоже вышли встречать весну!», — рассказали радостную новость на своей страничке в социальной сети сотрудники зоопарка.

Еноты проспали три-четыре месяца, накопив предварительно необходимый запас подкожного жира. Появление бодрых енотов считается одним из последних признаков наступления весны. Теперь и посетители зоопарка могут с уверенностью сказать: весна окончательно пришла!

Ранее мы рассказывали, что курсанты Омской академии МВД России спасли совенка.