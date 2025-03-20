Хабаровского подполковника запаса приговорили к 13 годам колонии за госизмену

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет со штрафом в размере 300 тысяч рублей, с ограничением свободы сроком 1,5 года, с лишением на основании ст. 48 УК РФ воинского звания “подполковник запаса”», — разъяснили в пресс-службе региональных судов.