Хабаровского подполковника запаса приговорили к 13 годам колонии за госизмену

Хабаровский подполковник запаса лишился звания. Его осудили за государственную измену. Согласно материалам, подполковник проведет в колонии строгого режима 13 лет, сообщили в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края.
Подполковник родом из поселка Заветы Ильича. Как показало расследование, осужденный переводил деньги на счет родственницы с Украины. Она, в свою очередь, финансировала ВСУ. Женщина переводила средства в фонды, занимающиеся закупкой боеприпасов и предметов обмундирования украинских военных. Подполковник признал вину.
«Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет со штрафом в размере 300 тысяч рублей, с ограничением свободы сроком 1,5 года, с лишением на основании ст. 48 УК РФ воинского звания “подполковник запаса”», — разъяснили в пресс-службе региональных судов.
Тем же путем пошел житель Орловской области. Он оказывал финансовую поддержку украинским боевикам. В результате осужденный получил 15 лет колонии.