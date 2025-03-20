Специалисты опубликовали список самых необычных имен для детей в Пермском крае

Среди мужских имен, которые становятся всё более популярными, можно выделить такие редкие, но заметно набирающие популярность имена, как Мирон, который входит в топ-10, а также Демид, Захар, Платон. В последнее время всё чаще встречаются Ян, Демьян и Назар.