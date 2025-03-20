Специалисты опубликовали список самых необычных имен для детей в Пермском крае

ЗАГС Пермского края представил данные о самых необычных именах, которые родители выбирали для своих детей в 2024 году.
Среди мужских имен, которые становятся всё более популярными, можно выделить такие редкие, но заметно набирающие популярность имена, как Мирон, который входит в топ-10, а также Демид, Захар, Платон. В последнее время всё чаще встречаются Ян, Демьян и Назар.
Для девочек родители всё чаще выбирают необычные, но уже полюбившиеся имена: Мия, Аделина, Агата, Мира, Ариана и Адель.
Среди самых необычных имен года — Альтаир, Аристарх, Афанасий, Виссарион, Еремей, Ерофей, Парфён, Радислав, Феликс, Юлий и Яромир, а также Агафья, Аврора, Агния, Веста, Ясна и Федора.
Как отмечают специалисты ЗАГСа, в последние годы наблюдается тенденция, когда родители выбирают не самые распространенные имена, а те, которые подчеркивают уникальность и индивидуальность их детей.