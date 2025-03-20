Красная икра, клубника и мороженое: в омском СК рассказали про банкеты за решеткой

«Цеповяз Вячеслав Андреевич, осужденный к наказанию в виде лишения свободы сроком 19 лет 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима за совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 30 — п. “д”, “ж”, “з” ч. 2 ст. 105, п. “а”, “е”, “ж”, “з” ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30 — п. “а”, “е”, “ж”, “з” ч. 2 ст. 105, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 167, ч. 3 ст. 222, ч. 3 ст. 69 УК РФ, за период отбывания наказания в ФКУ “Исправительная колония № 6” УФСИН России по Омской области получил в общей сложности не менее 45 незаконных передач. Следствием доказано, что родственники передавали и оплачивали для осужденного клубнику, форель, глазированные сырки, дорогостоящие шоколадные хлебцы, мороженое в большом количестве, хорошие торты, кашу “5 злаков”, свити, грейпфруты, гранаты, сыр, колбасу, шашлыки. Для осужденного Цеповяза товар для передачи закупался магазином отдельно. Брат Цеповяза сообщал Бабаяну и Гусевой конкретные марки продукции, которые надо передать Цеповязу. Они закупали данные товары, далее Гусева производила накрутку на цены и оповещала родственника Цеповяза о стоимости его заказа. В среднем одна передача обходилась родственникам осужденного примерно в 35 000 рублей, на день рождения осужденного сумма передачи составила 64 000 рублей, в том числе в колонию передали среди прочих продуктов 3 торта», — рассказал заместитель руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики СУ СКР России по Омской области Юрий Остапенко.