В Ангарске демонтируют вольер для собак возле детсада

В Ангарске по решению суда демонтируют вольер для собак. На площадку для выгула животных пожаловалась одна из жительниц 85 квартала. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе судов общей юрисдикции Иркутской области, проблемой стало то, что вольер находится возле детского сада. Расстояние между забором площадки и ограждением дошкольного учреждения менее 10 метров. А это нарушение.