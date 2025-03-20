В Ангарске демонтируют вольер для собак возле детсада

В Ангарске по решению суда демонтируют вольер для собак. На площадку для выгула животных пожаловалась одна из жительниц 85 квартала. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе судов общей юрисдикции Иркутской области, проблемой стало то, что вольер находится возле детского сада. Расстояние между забором площадки и ограждением дошкольного учреждения менее 10 метров. А это нарушение.
— В судебном заседании представители ответчика и заинтересованных лиц факт нарушений не оспаривали, однако пояснили, что нарушения устранить в настоящее время не представляется возможным, поскольку в холодный период времени демонтаж не производится, — поделились в инстанции.
Тогда городской суд обязал администрацию демонтировать площадку для выгула в течение шести месяцев. Ответчик также подавал апелляцию, но областной суд оставил решение без изменений, и оно уже обрело законную силу.