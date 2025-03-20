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Кирилл Песков провел экскурсию по МКС и показал вид Земли из иллюминатора

Красноярский космонавт Кирилл Песков опубликовал первое видео с борта МКС.

Источник: Роскосмос

Космонавт Кирилл Песков провел экскурсию по МКС и показал, как выглядит Земля из космоса.

В Telegram-канале космонавт из Красноярского края Кирилл Песков рассказал о первых дня на борту МКС и показал, как Международная космическая станция выглядит изнутри. Видео он назвал «проверкой связи», пообещав, что дальше будет интересней.

Он пролетел по станции, показал устройство МКС — свою каюту, служебный модуль, склад и отсек со скафандрами, а также продемонстрировал вид на далекую Землю из иллюминатора.

Напомним, что Кирилл Песков отправился на МКС 15 марта в составе экипажа из четырех человек. Они пробудут на космической станции как минимум до июля.