Кирилл Песков провел экскурсию по МКС и показал вид Земли из иллюминатора

Космонавт Кирилл Песков провел экскурсию по МКС и показал, как выглядит Земля из космоса.
В Telegram-канале космонавт из Красноярского края Кирилл Песков рассказал о первых дня на борту МКС и показал, как Международная космическая станция выглядит изнутри. Видео он назвал «проверкой связи», пообещав, что дальше будет интересней.
Он пролетел по станции, показал устройство МКС — свою каюту, служебный модуль, склад и отсек со скафандрами, а также продемонстрировал вид на далекую Землю из иллюминатора.
Напомним, что Кирилл Песков отправился на МКС 15 марта в составе экипажа из четырех человек. Они пробудут на космической станции как минимум до июля.