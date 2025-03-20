Красноярцу из магазина курьер принес испорченное мясо

Приобрел охлажденный свиной окорок без кости, на вес. И фарш. Но когда начал разделывать мясо, чтобы приготовить, обнаружил неприятный запах — окорок оказался испорченным. Покупатель также обратил внимание, что товар ему принес курьер в обычном фасовочном пакете, а не в термосумке. И на упаковке отсутствовала маркировка с информацией о производителе, дате изготовления, условиях хранения и сроках годности.