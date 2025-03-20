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Красноярцу из магазина курьер принес испорченное мясо

Супермаркету в Красноярске объявили предостережение в связи с качеством товара.

Источник: Россельхознадзор РФ

Жителю Красноярска из магазина курьер доставил испорченное мясо. Подробности этой истории рассказали в региональном управлении Россельхознадзора. История произошла совсем недавно, в марте. Горожанин через мобильное приложение сделал заказ в супермаркете, который расположен в микрорайоне Покровском.

Приобрел охлажденный свиной окорок без кости, на вес. И фарш. Но когда начал разделывать мясо, чтобы приготовить, обнаружил неприятный запах — окорок оказался испорченным. Покупатель также обратил внимание, что товар ему принес курьер в обычном фасовочном пакете, а не в термосумке. И на упаковке отсутствовала маркировка с информацией о производителе, дате изготовления, условиях хранения и сроках годности.

Специалисты Россельхознадзора рассмотрели жалобу и объявили предостережение торговому заведению.