Водителей предупредили о возможных пробках на Пермском тракте из-за ремонта

Транспорт пустят по одной полосе. В связи с этим возможны затруднения движения, предупреждает ФКУ «Уралуправтодор».
С 09:00 до 18:00 на 199-м километре (возле деревни Ильята) пройдут работы по ямочному ремонту. Движение в сторону Перми будут осуществляться по одной полосе.
В аналогичный период времени на 232-м километре трассы (возле села Кленовское) пройдут работы по ремонту металлических барьерных ограждений (МБО). В направлении Перми транспорт будет двигаться по одной полосе.
«Просим водителей с пониманием отнестись к временному неудобству, заранее планировать свой маршрут с учетом затруднения движения», — говорится в сообщении ФКУ «Уралуправтодора».