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Водителей предупредили о возможных пробках на Пермском тракте из-за ремонта

На двух участках федеральной трассы Пермь — Екатеринбург с утра 20 марта частично ограничат движение из-за ремонтных работ.

Транспорт пустят по одной полосе. В связи с этим возможны затруднения движения, предупреждает ФКУ «Уралуправтодор».

С 09:00 до 18:00 на 199-м километре (возле деревни Ильята) пройдут работы по ямочному ремонту. Движение в сторону Перми будут осуществляться по одной полосе.

В аналогичный период времени на 232-м километре трассы (возле села Кленовское) пройдут работы по ремонту металлических барьерных ограждений (МБО). В направлении Перми транспорт будет двигаться по одной полосе.

«Просим водителей с пониманием отнестись к временному неудобству, заранее планировать свой маршрут с учетом затруднения движения», — говорится в сообщении ФКУ «Уралуправтодора».