В красноярском микрорайоне Зеленая роща переименуют остановку общественного транспорта «Интернат». Соответствующее распоряжение накануне подписал глава города Владислав Логинов.
Теперь остановочный пункт на проспекте Металлургов, 1 будет называться «Школа единоборств». Здесь ежедневно проходят автобусные маршруты № 8, 22, 77, 94 и 98, а также троллейбус № 15.
Постановление о переименовании объекта мэр подписал по решению горсовета. В ближайшее время новое название внесут в реестр муниципальных маршрутов.
Ранее мы писали, что в краевом центре подрядчик приступит к созданию минерализованных полос для защиты города от природных пожаров.