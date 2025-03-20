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В красноярском микрорайоне Зеленая роща переименуют остановку

«Интернат» станет «Школой единоборств».

Источник: Комсомольская правда

В красноярском микрорайоне Зеленая роща переименуют остановку общественного транспорта «Интернат». Соответствующее распоряжение накануне подписал глава города Владислав Логинов.

Теперь остановочный пункт на проспекте Металлургов, 1 будет называться «Школа единоборств». Здесь ежедневно проходят автобусные маршруты № 8, 22, 77, 94 и 98, а также троллейбус № 15.

Постановление о переименовании объекта мэр подписал по решению горсовета. В ближайшее время новое название внесут в реестр муниципальных маршрутов.

Ранее мы писали, что в краевом центре подрядчик приступит к созданию минерализованных полос для защиты города от природных пожаров.