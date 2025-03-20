Подполковник запаса в Хабаровском крае получил 13 лет колонии за госизмену

«Хабаровский краевой суд признал В. виновным по ст. 275 УК РФ (Государственная измена) и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет со штрафом в размере 300 тысяч рублей», — говорится в telegram-канале ведомства. Также ему было назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1,5 года, а также лишение воинского звания «подполковник запаса». Кроме того, суд определил отбывание наказания в исправительной колонии строгого режима.