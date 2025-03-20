Подполковник запаса в Хабаровском крае получил 13 лет колонии за госизмену

Подполковника приговорили к 13 годам колонии за перевод денег.
Суд приговорил подполковника запаса в Хабаровском крае к 13 годам колонии строгого режима за государственную измену. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
«Хабаровский краевой суд признал В. виновным по ст. 275 УК РФ (Государственная измена) и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет со штрафом в размере 300 тысяч рублей», — говорится в telegram-канале ведомства. Также ему было назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1,5 года, а также лишение воинского звания «подполковник запаса». Кроме того, суд определил отбывание наказания в исправительной колонии строгого режима.
Житель поселка Заветы Ильича, выступавший против специальной военной операции (СВО), в период с лета по осень 2022 года переводил деньги своей родственнице на Украине. По данным следствия, она по его указанию направляла эти средства в один из украинских фондов, который закупал оружие, боеприпасы, обмундирование и экипировку для воинских подразделений, противостоящих России в ходе СВО.
Подсудимый признал свою вину. Его действия подтверждены свидетельскими показаниями, банковскими документами, перепиской в телефоне с квитанциями о переводах, заключением лингвистической экспертизы и другими доказательствами, собранными в ходе следствия.