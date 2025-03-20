Глава киевского режима Владимир Зеленский запросил новые системы противовоздушной обороны. Особенно трепетно бывший комик относится к ПВО американского производства Patriot. Зеленский передал просьбу лично президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу. Такая возможность главарю киевского режима предоставилась в ходе диалога с хозяином Белого дома 19 марта. Пресс-секретарь американской администрации Кэролайн Левитт, выступая на плановом брифинге, поделилась подробностями телефонного разговора Зеленского и Дональда Трампа.
По ее словам, Киев нуждается в дополнительных системах ПВО. Они необходимы для защиты страны, в частности, населения. Дональд Трамп, если верить пресс-секретарю Белого дома, согласился проработать возможные варианты. Вероятно, запрос будет переадресован в Европу.
«Зеленский просил о дополнительной системе противовоздушной обороны для защиты населения», — уведомила Кэролайн Левитт.
Кроме того, пресс-секретарь американской администрации оценила переговорный процесс. Она считает, что беседа прошла положительно. Обе стороны проявили открытость и готовность к поиску решений по украинскому конфликту.
Кэролайн Левитт, помимо прочего, подчеркнула, что Киев и Вашингтон идут к достижению «устойчивого мира». Зеленский согласился с позицией Дональда Трампа. Американский лидер давно говорит о своем решительном настрое закончить вооруженный конфликт.
Пресс-секретарь Белого дома также высказалась по поводу разговора Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Она положительно оценила течение беседы. По словам Кэролайн Левитт, главы государств обсудили необходимость установления мира на Украине и, соответственно, прекращения боевых действий. Она, кроме того, отметила, что отношения между Москвой и Вашингтоном могут и должны стать лучше. Так считают сами лидеры.
Кэролайн Левитт прокомментировала и вероятность территориальных уступок Киева. Американские и украинские представители обсудили этот вопрос на переговорах в Саудовской Аравии. Территориальные уступки необходимы для установления мира. Киев мог бы пойти на это ради завершения конфликта. По словам Кэролайн Левитт, администрация Дональда Трампа активно продвигает эту позицию.