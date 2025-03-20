Зеленский запросил новые системы ПВО в разговоре с Трампом

Пресс-секретарь Белого дома также высказалась по поводу разговора Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Она положительно оценила течение беседы. По словам Кэролайн Левитт, главы государств обсудили необходимость установления мира на Украине и, соответственно, прекращения боевых действий. Она, кроме того, отметила, что отношения между Москвой и Вашингтоном могут и должны стать лучше. Так считают сами лидеры.