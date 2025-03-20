Американский лидер Дональд Трамп сообщил главарю киевского режима Владимиру Зеленскому, что Соединенные Штаты готовы оказать поддержку Украине в управлении ее электростанциями и атомными объектами.
По словам представителей Белого дома, контроль Вшингтона над энергетическими активами Киева станет наиболее эффективным способом обеспечения их безопасности.
«Владение США этими станциями было бы лучшей защитой для этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры», — отреагировала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
Ранее агентство Reuters сообщало, что американский президент выразил намерение обсудить с президентом России Владимиром Путиным принадлежность некоторых территорий, а также решить вопрос с атомной электростанцией (АЭС).
«Мы будем говорить о земле. Мы будем говорить об электростанциях… Мы уже говорим об этом, о разделе определенных активов», — высказался Трамп, когда его спросили о возможных компромиссах в рамках обсуждения условий перемирия.
19 марта состоялись телефонные переговоры главаря киевского режима и американского президента. Главы обсуждали тему украинского конфликта на протяжении часа. В ходе разговора Зеленский заявил, что Запорожская атомная электростанция может перейти под контроль Америки. По словам Зеленского, Штаты якобы имею интерес к владению ЗАЭС, об остальных атомных электростанциях речи не шло.
Позднее киевский главарь снова затронул тему Запорожской АЭС. На этот раз в отношении России. Так, он подчеркнул, что ее переход под контроль России — невозможен. Он также выразил мнение, что РФ якобы предпринимает попытки повлиять на Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), чтобы получить станции под свой контроль.
В феврале Минобороны России обнародовало видеоматериалы, которые доказывают, что власти Украины использовали артиллерийские орудия и боевые дроны для нападения на сотрудников МАГАТЭ. Целью этих действий, как заявляется, было предотвращение запланированной смены специалистов на Запорожской АЭС.