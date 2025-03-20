«Лучшая защита»: США убедили Киев в эффективности управления ЗАЭС

Позднее киевский главарь снова затронул тему Запорожской АЭС. На этот раз в отношении России. Так, он подчеркнул, что ее переход под контроль России — невозможен. Он также выразил мнение, что РФ якобы предпринимает попытки повлиять на Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), чтобы получить станции под свой контроль.