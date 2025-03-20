В Роспотребнадзоре рассказали о пользе цикория

Цикорий продолжает пользоваться высоким спросом среди покупателей благодаря своим многочисленным полезным свойствам.
Цвет и вкус цикория зависят от степени обжарки корня: темный цикорий обладает более насыщенным и глубоким вкусом, в то время как светлый цикорий сохраняет больше полезных веществ.
Одним из ключевых компонентов цикория является полисахарид инулин, который выполняет роль пребиотика и способствует поддержанию здоровья кишечника.
На что обратить внимание при покупке.
При выборе цикория важно учитывать несколько факторов. Он быстро впитывает влагу, поэтому рекомендуется приобретать продукт в металлизированной или вакуумной упаковке.
Если после вскрытия упаковки вы ощущаете резкий запах, это может указывать на наличие ароматизаторов. Обязательно читайте состав: некоторые производители добавляют муку из ржи, ячменя или овса, чтобы снизить стоимость продукта.
Хранить цикорий следует в плотно закрытой банке в сухом и прохладном месте. Для предотвращения его слеживания используйте только сухую ложку при извлечении продукта.