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В Роспотребнадзоре рассказали о пользе цикория

Об этом рассказали специалисты красноярского ведомства.

Источник: МК

Цикорий продолжает пользоваться высоким спросом среди покупателей благодаря своим многочисленным полезным свойствам.

Цвет и вкус цикория зависят от степени обжарки корня: темный цикорий обладает более насыщенным и глубоким вкусом, в то время как светлый цикорий сохраняет больше полезных веществ.

Одним из ключевых компонентов цикория является полисахарид инулин, который выполняет роль пребиотика и способствует поддержанию здоровья кишечника.

На что обратить внимание при покупке.

При выборе цикория важно учитывать несколько факторов. Он быстро впитывает влагу, поэтому рекомендуется приобретать продукт в металлизированной или вакуумной упаковке.

Если после вскрытия упаковки вы ощущаете резкий запах, это может указывать на наличие ароматизаторов. Обязательно читайте состав: некоторые производители добавляют муку из ржи, ячменя или овса, чтобы снизить стоимость продукта.

Хранить цикорий следует в плотно закрытой банке в сухом и прохладном месте. Для предотвращения его слеживания используйте только сухую ложку при извлечении продукта.