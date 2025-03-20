Врач Шуров: одышка и озноб могут говорить о появлении «попкорновой болезни»

Резкая одышка, слабость и озноб могут говорить о появлении «попкорновой болезни» EVALI. Об этом aif.ru рассказал врач-нарколог Василий Шуров.
«В первую очередь нужно обратить внимание на резкую одышку, слабость и озноб», — сказал Шуров.
Также могут возникать тошнота, боли в животе, головные боли и учащенное сердцебиение.
Болезнь проявляется в виде воспалений, рубцов и сужений бронхиол. Она поддается своевременному лечению, но впоследствии у пациента может возникнуть дыхательная недостаточность, эмфизема легких или бронхоэктатическая болезнь, добавил Шуров.
У вейповой болезни высокий процент смертности и инвалидности, подчеркнул врач.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что первый случай вейповой болезни EVALI зафиксировали в Томске. Болезнь выявили у одного из подростков.
Впервые EVALI диагностировали в 2019 году в США. На сегодняшний день медицина не имеет эффективного лечения для этой формы бронхиолита. Заболевание выявляется при прослушивании легких, которые издают звук, напоминающий треск лопающегося попкорна.