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Врач Шуров: одышка и озноб могут говорить о появлении «попкорновой болезни»

Первый случай вейповой болезни EVALI зафиксировали в Томске.

Источник: Аргументы и факты

Резкая одышка, слабость и озноб могут говорить о появлении «попкорновой болезни» EVALI. Об этом aif.ru рассказал врач-нарколог Василий Шуров.

«В первую очередь нужно обратить внимание на резкую одышку, слабость и озноб», — сказал Шуров.

Также могут возникать тошнота, боли в животе, головные боли и учащенное сердцебиение.

Болезнь проявляется в виде воспалений, рубцов и сужений бронхиол. Она поддается своевременному лечению, но впоследствии у пациента может возникнуть дыхательная недостаточность, эмфизема легких или бронхоэктатическая болезнь, добавил Шуров.

У вейповой болезни высокий процент смертности и инвалидности, подчеркнул врач.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что первый случай вейповой болезни EVALI зафиксировали в Томске. Болезнь выявили у одного из подростков.

Впервые EVALI диагностировали в 2019 году в США. На сегодняшний день медицина не имеет эффективного лечения для этой формы бронхиолита. Заболевание выявляется при прослушивании легких, которые издают звук, напоминающий треск лопающегося попкорна.