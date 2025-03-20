Россияне смогут получить больше лекарств бесплатно

Льготники получат эти лекарства бесплатно, а остальные пациенты с тяжелыми болезнями смогут рассчитывать на скидку не менее 50%. Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов назвал расширение списка правильной мерой. «Люди с серьезными диагнозами должны чувствовать заботу государства. Это снижает их расходы и помогает сосредоточиться на лечении, а не на поиске денег», — сказал он в разговоре с газетой.