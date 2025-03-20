Россияне смогут получить больше лекарств бесплатно

В России пополнился перечень жизненно необходимых лекарств.
В России расширили список жизненно необходимых лекарств (ЖНВЛП), добавив 18 новых препаратов для людей с тяжелыми заболеваниями. Теперь пациенты с раком, диабетом, лейкозом и другими серьезными диагнозами смогут получать их бесплатно или со скидкой. Распоряжение правительства вступает в силу 20 марта.
«В список ЖНВЛП включили также занубрутиниб, полатузумаб ведотин, нурулимаб+пролголимаб, инотузумаб озогамицин, алпелисиб, анифролумаб, алоглиптин+пиоглитазон, атазанавир+ритонавир, фампридин, гликопиррония бромид+индакатерол+мометазон, беклометазон+гликопиррония бромид+формотерол, будесонид+гликопиррония бромид+формотерол, тезепелумаб», — передает «Парламентская газета». Также добавлены новые формы уже известных лекарств, например, инсулина лизпро и даратумумаба. Половина из этих медикаментов производится в России.
Льготники получат эти лекарства бесплатно, а остальные пациенты с тяжелыми болезнями смогут рассчитывать на скидку не менее 50%. Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов назвал расширение списка правильной мерой. «Люди с серьезными диагнозами должны чувствовать заботу государства. Это снижает их расходы и помогает сосредоточиться на лечении, а не на поиске денег», — сказал он в разговоре с газетой.
Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 20 января отметил, что работа продолжится в рамках нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья». К 2030 году доля отечественных жизненно важных препаратов должна достичь 90%.