Трамп показал красную кнопку в Овальном кабинете и нажал на нее: что произошло после

Президент США Дональд Трамп в шутливой форме рассказал, что гости, приходящие в Овальный кабинет Белого дома, часто путают устройство для доставки газировки Coca-Cola с панелью управления ядерным оружием.
В интервью с журналистами Fox News, которые снимали репортаж о его рабочем кабинете, Трамп ответил на вопрос о том, где находится кнопка для заказа колы, с присущим ему юмором.
«Она прямо здесь. Каждый думает, что она ядерная. Все думают, что это [для] ядерного оружия. Они говорят, что если я ее нажму, то миру наступит конец», — пояснил Трамп, нажав на кнопку.
Во время этих слов американский лидер указал на коробку с красной кнопкой, находящуюся за его рабочим столом.
После вступления на пост президента Соединенных Штатов Трамп избавился от введений бывшего американского лидера Джо Байдена и установил свои порядки. Так, Трамп вернул в Овальный кабинет кнопку для подачи диетической колы.