У жительницы Новосибирска забрали авто за долг перед банком в миллион рублей

У жительницы Новосибирска, задолжавшей банку 1 млн 22 тысяч рублей, забрали автомобиль Kia Rio. Об этом рассказали в ГУ ФССП по Новосибирской области.
— 33-летняя должница узнала, что в отношении нее возбуждено исполнительное производство, и решила приехать на прием к судебному приставу-исполнителю, чтобы узнать подробности. Накануне сотрудник органов принудительного исполнения получила сведения о том, что у гражданки есть автомобиль — Kia Rio. Во время приема она подтвердила факт наличия автомобиля. При ней были ключи, — уточнили подробности в пресс-службе судебных приставов.
Неподалеку приставы увидели припаркованный автомобиль. Пристав вызвала эвакуатор, на него погрузили машину. Должница заявила, что намерена урегулировать вопрос по долгу с представителем банка.
Если девушка в ближайшее время не погасит долг, машину продадут на торгах. Вырученные деньги направят на погашение задолженности.