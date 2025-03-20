Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У жительницы Новосибирска забрали авто за долг перед банком в миллион рублей

Если она не погасит задолженность, машину спустят на торгах.

Источник: ГУ ФССП по Новосибирской области

У жительницы Новосибирска, задолжавшей банку 1 млн 22 тысяч рублей, забрали автомобиль Kia Rio. Об этом рассказали в ГУ ФССП по Новосибирской области.

— 33-летняя должница узнала, что в отношении нее возбуждено исполнительное производство, и решила приехать на прием к судебному приставу-исполнителю, чтобы узнать подробности. Накануне сотрудник органов принудительного исполнения получила сведения о том, что у гражданки есть автомобиль — Kia Rio. Во время приема она подтвердила факт наличия автомобиля. При ней были ключи, — уточнили подробности в пресс-службе судебных приставов.

Неподалеку приставы увидели припаркованный автомобиль. Пристав вызвала эвакуатор, на него погрузили машину. Должница заявила, что намерена урегулировать вопрос по долгу с представителем банка.

Если девушка в ближайшее время не погасит долг, машину продадут на торгах. Вырученные деньги направят на погашение задолженности.