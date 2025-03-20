У жительницы Новосибирска забрали авто за долг перед банком в миллион рублей

— 33-летняя должница узнала, что в отношении нее возбуждено исполнительное производство, и решила приехать на прием к судебному приставу-исполнителю, чтобы узнать подробности. Накануне сотрудник органов принудительного исполнения получила сведения о том, что у гражданки есть автомобиль — Kia Rio. Во время приема она подтвердила факт наличия автомобиля. При ней были ключи, — уточнили подробности в пресс-службе судебных приставов.