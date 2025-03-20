В Омске ищут две тысячи сотрудников на зарплату от 200 тысяч рублей

Специалисты отмечают, что с начала месяца в регионе открыто более двух тысяч вакансий с зарплатой выше 200 тысяч рублей. При этом средняя предлагаемая зарплата по итогам февраля составила 61,1 тысячи рублей.
Как отмечают эксперты hh.ru, чаще всего высокую зарплату в Омской области предлагают водителям (15% от всех вакансий с доходом 200 тысяч рублей), курьерам (10%), машинистам (8%) и сварщикам (4%).
Компании, которые готовы платить своим работникам зарплаты в 200 тысяч рублей и выше, как правило, относятся к отраслям «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» (17%), «Перевозки, логистика, склад, ВЭД» (5%), «Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие», «Добывающая отрасль» (по 3%) и «Нефть и газ» (2%).
В топ-10 вакансий с высокими предлагаемыми зарплатами в регионе вошли: главный врач в стоматологию (от 450 тысяч рублей в месяц на руки); коммерческий директор CCO (от 200 до 350 тысяч рублей); менеджер объекта (от 350 тысяч рублей); трейдер (от 350 тысяч рублей до вычета налогов); капитан судна (350 тысяч рублей); начальник участка (от 300 тысяч рублей); ведущий программист 1С (от 350 тысяч рублей); главный агроном (от 100 до 300 тысяч рублей); руководитель направления персонального обслуживания (от 100 до 300 тысяч рублей до вычета налогов); автожестянщик (от 100 до 250 тысяч рублей в месяц).