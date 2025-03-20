В Новосибирске презентовали проект «Бугаков-парк»

На совещании, посвященном благоустройству территории в Октябрьском районе, разработчики представили обновленный дизайн парка, а также озвучили сроки и этапы предстоящих работ. Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев отметил, что в этом году в городе планируется благоустроить одиннадцать парковых зон, и «Бугаков-парк» занимает среди них особое место.