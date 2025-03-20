В Новосибирске презентовали проект «Бугаков-парк»

В Новосибирске состоялась презентация масштабного проекта. Речь идет о создании парка имени Юрия Фёдоровича Бугакова — известного общественного деятеля. Как стало известно сегодня, работы на площадке начнутся в ближайшие месяцы.
Презентация проекта прошла под лозунгом «Новосибирск меняется». Майис Мамедов подчеркнул, что инициативу создания парка выдвинул Председатель Законодательного Собрания Андрей Шимкив в октябре 2023 года. Идея сразу получила поддержку как со стороны депутатов, так и губернатора. Благодаря слаженной работе мэрии и проектировщиков проект быстро перешел от идеи к этапу реализации.
На совещании, посвященном благоустройству территории в Октябрьском районе, разработчики представили обновленный дизайн парка, а также озвучили сроки и этапы предстоящих работ. Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев отметил, что в этом году в городе планируется благоустроить одиннадцать парковых зон, и «Бугаков-парк» занимает среди них особое место.
Территория будущего парка, которая изначально была сквером, значительно расширена — теперь она занимает почти шесть гектаров. По словам руководителя проектной организации ООО «Неоплан» Натальи Палей, парк станет современным пространством, сочетающим в себе элементы отдыха, активности и исторической памяти.
Особое внимание уделено сохранению исторического наследия. В парке будет установлена скульптурная композиция, посвященная Юрию Бугакову. Эскизы уже готовы, их создал известный новосибирский скульптор Юрий Песоцкий. Кроме того, планируется оформить Аллею городов с памятным камнем в честь побратимских связей Новосибирска и японского города Саппоро.
Проект неоднократно дорабатывался с учетом пожеланий жителей.
Техническое задание по созданию парка уже подготовлено, проектные работы завершены. Подрядчик, который займется реализацией проекта, должен завершить работы до 31 октября 2025 года. Бюджет проекта составляет почти 195 миллионов рублей.