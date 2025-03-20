ГАИ Екатеринбурга поводит мероприятие «Внимание — каникулы»

Специалисты ГАИ напоминают, что переходя проезжую часть даже на регулируемом пешеходном переходе, важно убедиться, что водители заметили вас, и действительно остановились. Отдельный акцент делает на необходимость снимать ограничивающие обзор капюшоны, не использовать наушники, а также не отвлекаться на мобильные телефоны и прочие гаджеты.