ГАИ Екатеринбурга поводит мероприятие «Внимание — каникулы»

Об этом сообщает официальный телеграм-канал ГАИ города. Цель акции мероприятия «Внимание — каникулы» — снижение детского дорожно-транспортного травматизма.
С этой целью сотрудники ГАИ проводят активную разъяснительную работу, посвященную важности неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения.
Школьников призывают быть предельно собранными и внимательными на проезжей части. Автоинспекторы разъясняют необходимость использования пешеходных переходов и разъясняют, как правильно вести на дороге в их отсутствие.
Специалисты ГАИ напоминают, что переходя проезжую часть даже на регулируемом пешеходном переходе, важно убедиться, что водители заметили вас, и действительно остановились. Отдельный акцент делает на необходимость снимать ограничивающие обзор капюшоны, не использовать наушники, а также не отвлекаться на мобильные телефоны и прочие гаджеты.
Госавтоинспекция Екатеринбурга просит взрослых демонстрировать детям правильные примеры, в частности — касающиеся безопасного перехода через проезжую часть. Также автоинспекторы призывают водителей быть предельно внимательными при управлении автомобилем и подъезжая к пешеходному переходу, снижать скорость до минимума. Ребенок может выскочить на проезжую часть совершенно неожиданно.
Как ранее сообщалось, на 139 километре трассы М5 «Урал» (Челябинск — Екатеринбург) водитель грузовика КАМАЗ допустил наезд на 14-летнего подростка, который погиб на месте происшествия. По предварительным данным, подросток выбежал на дорогу перед грузовиком. Избежать наезда не удалось. Ребенок от полученных травм скончался на месте.