Двух работников наказали из-за задержки поездов в Омской области

Омская транспортная прокуратура проверила исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, приняв меры к защите прав потребителей, сообщает в четверг, 20 марта 2025 года, пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
«Установлено, что в январе 2025 года ввиду ненадлежащего обслуживания контактной сети на участке между железнодорожными станциями Кормиловка и Калачинская Западно-Сибирской железной дороги допущена задержка движения более 10 грузовых и пассажирских поездов продолжительностью свыше 1,5 часов», — говорится в официальном сообщении.
Отмечается, что начальнику Западно-Сибирской дирекции по энергообеспечению — структурного подразделения филиала ОАО «РЖД» внесено представление об устранении нарушений закона, по итогам которого проведен ремонт контактной сети, проведены внеплановые осмотры устройств энергоснабжения, приняты иные организационные меры по предупреждению происшествий, а два работника привлечены к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, по инициативе транспортной прокуратуры два должностных лица предприятия привлечены к административной ответственности за действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте.