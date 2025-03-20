Двух работников наказали из-за задержки поездов в Омской области

«Установлено, что в январе 2025 года ввиду ненадлежащего обслуживания контактной сети на участке между железнодорожными станциями Кормиловка и Калачинская Западно-Сибирской железной дороги допущена задержка движения более 10 грузовых и пассажирских поездов продолжительностью свыше 1,5 часов», — говорится в официальном сообщении.