В Воронежской области воздух прогреется до 10−12 градусов тепла

В субботу, 22 марта, на территории региона облачно с прояснениями. Местами небольшие дожди, в отдельных районах с мокрым снегом. Ветер северный 8−13 м/с. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 7−12° тепла.