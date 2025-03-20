В Воронежской области воздух прогреется до 10−12 градусов тепла

Днем воздух прогреется до 10−12 градусов тепла. В субботу возможен дождь. Погоду области будет определять гребень антициклона. Об этом сообщил воронежский гидрометцентр.
Сегодня в четверг, 20 марта, на территории региона облачно с прояснениями. Днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный 5−10 м/с. Температура днем 5−10° тепла.
В Воронеже облачно с прояснениями. Днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 5−10 м/с. Температура днем 6−8° тепла.
В пятницу, 21 марта, в Воронежской области переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 4−9 м/с. Температура ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем 6−11° тепла.
В Воронеже без существенных осадков. Температура ночью 0−2° мороза, днем 7−9° тепла.
В субботу, 22 марта, на территории региона облачно с прояснениями. Местами небольшие дожди, в отдельных районах с мокрым снегом. Ветер северный 8−13 м/с. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 7−12° тепла.
В Воронеже без существенных осадков. Температура ночью 0−2° мороза, днем 8−10° тепла.
Самый теплый день 20 марта наблюдался в 2020 году, тогда зафиксировали 15,2° выше ноля. Минимальная температура воздуха 20 марта была в 1963 году: термометр показал 19,4° мороза.