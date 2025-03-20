Омский парк получил международную премию «Лучший открытый парк»

Накануне, 19 марта, семейный парк развлечений «Вокруг света» получил награду в номинации «Лучший парк» в рамках Международной Профессиональной Премии в сфере отдыха и развлечений «ПРОПАРК». Премия была создана Российской ассоциацией парков и производителей аттракционов. Награды получают специалисты в области развития развлечений. Сообщили в пресс-службе парка.
Международная Премия в сфере отдыха и развлечений состоялась в рамках 45-й Международной выставки аттракционов и развлекательного оборудования «РАППА ЭКСПО 2025», где собрались профессионалы со всего мира.
«Мы гордимся этой наградой и благодарим всех, кто поддерживает нас на этом пути. Каждый день мы стараемся делать наш город Омск еще лучше для омичей. Для нас очень ценно признание наших достижений профессиональным сообществом международного уровня, и это, безусловно, вдохновляет нас на новые свершения!» — сказала директор парка «Вокруг света» Дарья Борисовна Толмачева.
Ранее мы сообщали, что в Омске стало известно о планах по благоустройству «Зелёного острова». Благоустройство парка не подразумевает вырубку деревьев и застройку территории аттракционами.