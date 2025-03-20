Омский парк получил международную премию «Лучший открытый парк»

«Мы гордимся этой наградой и благодарим всех, кто поддерживает нас на этом пути. Каждый день мы стараемся делать наш город Омск еще лучше для омичей. Для нас очень ценно признание наших достижений профессиональным сообществом международного уровня, и это, безусловно, вдохновляет нас на новые свершения!» — сказала директор парка «Вокруг света» Дарья Борисовна Толмачева.