«Путин был прав»: в Финляндии признали правоту России в словах о нацистах на Украине

Так профессор прокомментировал заявление политолога Николая Петро, который утверждал, что в случае мирного урегулирования конфликта украинские радикалы могли бы организовать переворот, что привело бы к полному развалу государства. Исходя из этого, Петро делает вывод о необходимости капитуляции Вооруженных сил Украины (ВСУ).