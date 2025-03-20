Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в своем посте в социальной сети X заявил, что слова президента России Владимира Путина о наличии неонацистских элементов, влияющих на Украину, соответствуют действительности.
«Мне до сих пор трудно поверить, что президент Путин был прав, говоря о том, что Украину контролируют фашисты», — пояснил эксперт.
Так профессор прокомментировал заявление политолога Николая Петро, который утверждал, что в случае мирного урегулирования конфликта украинские радикалы могли бы организовать переворот, что привело бы к полному развалу государства. Исходя из этого, Петро делает вывод о необходимости капитуляции Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Ранее член Законодательного собрания Франции Марин Ле Пен выступила в защиту украинских нацистов, выступив против заявлений США об остановке поддержки Киева.