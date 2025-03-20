В США рассекретили документы о вмешательстве ЦРУ в выборы в ряде стран

ЦРУ в 1960-ые годы оказывало влияние на результаты выборов в ряде стран через финансирование политических сил, следует из документов, рассекреченных Национальным архивом США и опубликованных на сайте этого ведомства.
В частности, ведомство тайно проводило такие операции в Италии, Греции, Финляндии, Бразилии и Перу. В 1962 году на одной из встреч замдиректора ЦРУ Ричард Хелмс признал факт подобного вмешательства.
Американская разведка также была причастна к массовым демонстрациям, которые в то время проводились в Аргентине, Боливии, Венесуэле, Гватемале, Колумбии, Коста-Рике, Мексике, Панаме, Уругвае, Чили и Эквадоре.
Кроме того, обнародованные документы содержат подробности об операции «Мангуст»,
целью которой являлась борьба с правительством Фиделя Кастро на Кубе. В материалах сказано, что в период с 1963 по 1964 год планировалось увеличить число сотрудников, занимающихся этим проектом, до 600 человек, а также повысить бюджет программы до $100 млн.
Напомним, ранее Национальный архив США обнародовал документ, в котором говорилось, что спецслужбы Австралии и ЦРУ в 1968 году пытались не допустить рассекречивания одного из материалов о покушении на 35-го американского президента Джона Кеннеди. В архивном деле речь шла о телефонном звонке в посольство США в Канберре. Звонивший представился шофёром советского дипломатического представительства СССР в Польше. В разговоре мужчина стал утверждать, что СССР якобы финансировал покушение на Кеннеди.