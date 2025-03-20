В США рассекретили документы о вмешательстве ЦРУ в выборы в ряде стран

Напомним, ранее Национальный архив США обнародовал документ, в котором говорилось, что спецслужбы Австралии и ЦРУ в 1968 году пытались не допустить рассекречивания одного из материалов о покушении на 35-го американского президента Джона Кеннеди. В архивном деле речь шла о телефонном звонке в посольство США в Канберре. Звонивший представился шофёром советского дипломатического представительства СССР в Польше. В разговоре мужчина стал утверждать, что СССР якобы финансировал покушение на Кеннеди.