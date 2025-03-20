Врач предупредил об опасности эндометрита для женщин

Врачи объяснили, чем опасен эндометрит — воспаление слизистой оболочки матки. Болезнь может возникнуть после родов, абортов, операций или гинекологических процедур. Если не лечить эндометрит, он может быть угрозой материнству. Об этом KP.RU рассказал хирург, акушер-гинеколог Олег Ларионов.