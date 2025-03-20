Врач предупредил об опасности эндометрита для женщин

Врачи объяснили, чем опасен эндометрит — воспаление слизистой оболочки матки. Болезнь может возникнуть после родов, абортов, операций или гинекологических процедур. Если не лечить эндометрит, он может быть угрозой материнству. Об этом KP.RU рассказал хирург, акушер-гинеколог Олег Ларионов.
— К возможным последствиям и осложнениям эндометрита относятся повышенный риск бесплодия, внематочной беременности, хронических тазовых болей и рецидивирующих эндометритов, — предупредил врач.
Кроме того, хронический эндометрит может стать причиной самопроизвольных выкидышей, преждевременных родов и других проблем при беременности. Лечение болезни включает прием антибиотиков, а его длительность составляет в среднем 10−14 дней.
Однако если улучшение не наступает в течение двух суток, врач может назначить другую схему терапии. Специалисты напоминают, что своевременное обращение к врачу помогает избежать серьезных последствий.