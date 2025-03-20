В Башкирии из-за паводка эвакуировали 128 взрослых и 38 детей

За последние сутки было эвакуировано 166 человек, включая 38 детей. В пунктах временного размещения находятся 79 человек, из них 18 детей (села Архангельское, Азово, деревни Узунларово и Орловка Архангельского района). Еще 87 человек, включая 20 детей, уехали к родственникам.