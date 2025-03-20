В Башкирии из-за паводка эвакуировали 128 взрослых и 38 детей

С начала паводкового сезона в МЧС Башкирии поступило 441 сообщение от жителей, связанное с весенним паводком. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По состоянию на 8:00 20 марта на контроле находится 17 ситуаций в 12 муниципальных образованиях. В результате затопления пострадали 168 придомовых участков, 42 дома, девять участков автомобильных дорог и два низководных моста.
За последние сутки было эвакуировано 166 человек, включая 38 детей. В пунктах временного размещения находятся 79 человек, из них 18 детей (села Архангельское, Азово, деревни Узунларово и Орловка Архангельского района). Еще 87 человек, включая 20 детей, уехали к родственникам.
На реках республики наблюдаются различные стадии ледовых процессов: неполный ледостав, ледостав, вода на льду, подвижка льда и ледоход.
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