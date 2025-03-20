Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дубинский усомнился в «красных линиях» после разговора Зеленского с Трампом

Зеленский согласился на условия Путина и Трампа.

Источник: Аргументы и факты

Украинский парламентарий Александр Дубинский отметил, что у Украины исчезли «красные линии».

Депутат Рады прокомментировал разговор президента Соединённых Штатов Дональда Трампа с Зеленским.

«А куда делись красные линии?», — написал он в Telegram.

Напомним, Трамп рассказал о состоявшемся телефонном разговоре с Зеленским, который длился около часа. По словам американского лидера, обсуждались вопросы сближения позиций Москвы и Киева.

В частности, Зеленский поддержал инициативу Трампа прекратить удары по российским энергетическим объектам. Подробности — в материале aif.ru.