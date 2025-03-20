Дубинский усомнился в «красных линиях» после разговора Зеленского с Трампом

Украинский парламентарий Александр Дубинский отметил, что у Украины исчезли «красные линии».
Депутат Рады прокомментировал разговор президента Соединённых Штатов Дональда Трампа с Зеленским.
«А куда делись красные линии?», — написал он в Telegram.
Напомним, Трамп рассказал о состоявшемся телефонном разговоре с Зеленским, который длился около часа. По словам американского лидера, обсуждались вопросы сближения позиций Москвы и Киева.
В частности, Зеленский поддержал инициативу Трампа прекратить удары по российским энергетическим объектам. Подробности — в материале aif.ru.