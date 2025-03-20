Адвокат напомнила, у каких сотрудников есть право на дополнительный оплачиваемый отпуск

Эксперты объяснили, кому положен дополнительный оплачиваемый отпуск. Такое право предусмотрено статьей 116 ТК, а также рядом локальных нормативных актов. Об этом KP.RU рассказала Анастасия Митюсова, адвокат Адвокатской палаты города Москвы.
— На дополнительный отпуск имеют право работники, занятые на работах с вредными или опасными условиями труда; работники с особым характером работы; работники с ненормированным рабочим днем; работники в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, — объяснила специалист.
Продолжительность такого отпуска зависит от категории работника. Например, для сотрудников с ненормированным графиком минимальная продолжительность составляет три рабочих дня, а для тех, кто трудится во вредных или опасных условиях, — не менее семи. В некоторых случаях работодатель может предоставить более длительный отпуск, если специальная оценка труда подтверждает повышенную вредность работы.
Воспользоваться всеми днями дополнительного отпуска можно после 11 месяцев работы. Если стаж меньше, дни рассчитываются пропорционально отработанному времени.