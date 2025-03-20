Адвокат напомнила, у каких сотрудников есть право на дополнительный оплачиваемый отпуск

Продолжительность такого отпуска зависит от категории работника. Например, для сотрудников с ненормированным графиком минимальная продолжительность составляет три рабочих дня, а для тех, кто трудится во вредных или опасных условиях, — не менее семи. В некоторых случаях работодатель может предоставить более длительный отпуск, если специальная оценка труда подтверждает повышенную вредность работы.