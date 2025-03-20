Как законно продлить майские праздники: советы юриста

Майские праздники можно продлить до девяти дней.
Продление майских праздников за счет отпуска в конце апреля представляет законную возможность для россиян увеличить продолжительность отдыха, не используя дополнительные отпускные дни. Об этом сообщил юрист и гендиректор профессиональной юридической группы АИД Давид Адамс. По его словам, в соответствии с трудовым законодательством, работники могут самостоятельно планировать отпуск в рамках графика, согласованного с работодателем.
«С точки зрения трудового законодательства, работники вправе самостоятельно выбирать даты отпуска в пределах, согласованных с работодателем и утвержденных в графике отпусков. Таким образом, если сотрудник заранее предусмотрит возможность взять отпускные дни в конце апреля, он сможет воспользоваться непрерывным периодом отдыха без ущерба для общего количества отпускных дней», — рассказал Адамс в беседе с «Российской газетой».
Эксперт подчеркнул, что согласно статье 122 Трудового кодекса РФ, работодатели обязаны предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск в соответствии с графиком, который должен быть составлен и утвержден не позднее чем за две недели до начала календарного года. В связи с этим, запросы на отпуск, подаваемые в конце апреля, требуют предварительного уведомления для того, чтобы учесть интересы и потребности работодателя, а также для организации непрерывности рабочего процесса. При этом отмечается, что отказать в предоставлении отпуска, если он планируется согласно утвержденному графику, работодатель не имеет права.
По словам юриста, оформление отпуска в конце апреля предоставляет сотрудникам не только возможность насладиться длительным отдыхом, но и получить дополнительные финансовые преимущества. Расчет отпускных производится на основе средней зарплаты за последние 12 месяцев перед началом отпуска. Поскольку апрель традиционно включает множество рабочих дней, это приводит к увеличению среднемесячного заработка и, как следствие, к увеличению суммы отпускных выплат.
Кроме того, планирование отпуска на эти даты позволяет эффективно использовать календарные особенности. Например, в 2025 году 1 и 2 мая являются официальными выходными днями. Если учесть также выходные дни 26 и 27 апреля, то выбор для отпуска периода с 28 по 30 апреля дает возможность образовать девятидневный отдых, при этом будет использовано всего три рабочих дня из годового отпускного фонда.
Помимо этого, при планировании отпусков важно принимать во внимание не только личные пожелания сотрудника, но и производственные потребности компании, а также заранее утвержденный график работы. Работодатели имеют право вводить ограничения на количество работников, которые могут одновременно находиться в отпуске, подчеркнул Адамс.
Ранее в России выдвинули предложение о предоставлении дополнительных дней отпуска для сотрудников, желающих отказаться от курения. Инициативу направил министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. В своем обращении Орлов ссылается на данные, предоставленные министром здравоохранения Михаилом Мурашко, согласно которым курение работников наносит ущерб экономике компаний на сумму в 443 миллиарда рублей.