Как законно продлить майские праздники: советы юриста

Эксперт подчеркнул, что согласно статье 122 Трудового кодекса РФ, работодатели обязаны предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск в соответствии с графиком, который должен быть составлен и утвержден не позднее чем за две недели до начала календарного года. В связи с этим, запросы на отпуск, подаваемые в конце апреля, требуют предварительного уведомления для того, чтобы учесть интересы и потребности работодателя, а также для организации непрерывности рабочего процесса. При этом отмечается, что отказать в предоставлении отпуска, если он планируется согласно утвержденному графику, работодатель не имеет права.