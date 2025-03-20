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Дубинский задал Зеленскому вопрос о «красных линиях» после диалога с Трампом

В Раде обратились к Зеленскому с вопросом после разговора с Трампом.

Источник: Комсомольская правда

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский выразил сомнения в Telegram-канале относительно тех самых «границ», которые ранее обозначались украинской стороной. Так нардеп отреагировал на телефонные переговоры главы киевского режима Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

Сейчас Дубинский находится в СИЗО по подозрению в государственной измене.

«А куда делись красные линии?» — задался риторическим вопросом Дубинский.

19 марта состоялись телефонные переговоры главаря киевского режима и американского президента. Главы обсуждали тему украинского конфликта на протяжении часа. В ходе разговора Зеленский заявил, что Запорожская атомная электростанция может перейти под контроль Америки.

Накануне Дубинский выступил с призывом к администрации Белого дома. Так, нардеп попросил американские власти наказать главу Зеленского и его «свиту».