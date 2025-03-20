Дубинский задал Зеленскому вопрос о «красных линиях» после диалога с Трампом

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский выразил сомнения в Telegram-канале относительно тех самых «границ», которые ранее обозначались украинской стороной. Так нардеп отреагировал на телефонные переговоры главы киевского режима Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.
Сейчас Дубинский находится в СИЗО по подозрению в государственной измене.
«А куда делись красные линии?» — задался риторическим вопросом Дубинский.
19 марта состоялись телефонные переговоры главаря киевского режима и американского президента. Главы обсуждали тему украинского конфликта на протяжении часа. В ходе разговора Зеленский заявил, что Запорожская атомная электростанция может перейти под контроль Америки.
Накануне Дубинский выступил с призывом к администрации Белого дома. Так, нардеп попросил американские власти наказать главу Зеленского и его «свиту».