Дубинский задал Зеленскому вопрос о «красных линиях» после диалога с Трампом

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский выразил сомнения в Telegram-канале относительно тех самых «границ», которые ранее обозначались украинской стороной. Так нардеп отреагировал на телефонные переговоры главы киевского режима Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.