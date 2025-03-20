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Министр экологии рассказал о появлении в Ташкенте первого общественного зелёного парка

Vaib.uz (Узбекистан. 20 марта). В столице появится первый общественный зелёный парк, ориентированный на экологичность и комфортный отдых без лишнего шума.

Oxygen Park, который скоро откроется в Юнусабадском районе, станет уникальной зоной отдыха, созданной по европейским и японским стандартам.

Парк без аттракционов и кафе

Министр экологии Азиз Абдухакимов подчеркнул, что Oxygen Park задуман как тихая зона, где не будет аттракционов и пунктов общественного питания. Главный акцент сделан на природе, тишине и чистом воздухе.

В парке высадят 100 видов роз, создав уникальный розарий. Здесь также появится естественное озеро, а для птиц построят специальные гнёзда. Все дорожки будут выложены камнем, а скамейки изготовят из засохшей древесины — исключительно из натуральных материалов.

Парк будет зелёным круглый год

По словам министра, особое внимание уделено озеленению: высадят растения, цветущие в разные сезоны, чтобы парк оставался красивым в любое время года.

На всей территории будет строгий экологический контроль — мусорные баки установят только у входа и выхода, а выбрасывать отходы на территории парка будет запрещено. Это поможет поддерживать чистоту и сохранить природную гармонию.

Какие деревья и растения появятся в парке?

На территории Oxygen Park высадят более 1 200 саженцев деревьев и 23 000 кустарников. Среди них ясени, клёны, дубы, липы, тюльпановые деревья, крымские сосны, аризонские кипарисы, можжевельник, акации, ивы, магнолии, японские софоры, канадские багрянники, берёзы, платаны.

Проект ориентирован на породы деревьев, адаптированные к климату Узбекистана.

Вход будет бесплатным

Oxygen Park станет открытым для всех — вход в него будет абсолютно бесплатным, а любой желающий сможет провести здесь время в уединении с природой. Министерство экологии уверено, что новый парк станет идеальным местом для прогулок, отдыха и созерцания природы.