Министр экологии рассказал о появлении в Ташкенте первого общественного зелёного парка

Oxygen Park, который скоро откроется в Юнусабадском районе, станет уникальной зоной отдыха, созданной по европейским и японским стандартам.
Парк без аттракционов и кафе
Министр экологии Азиз Абдухакимов подчеркнул, что Oxygen Park задуман как тихая зона, где не будет аттракционов и пунктов общественного питания. Главный акцент сделан на природе, тишине и чистом воздухе.
В парке высадят 100 видов роз, создав уникальный розарий. Здесь также появится естественное озеро, а для птиц построят специальные гнёзда. Все дорожки будут выложены камнем, а скамейки изготовят из засохшей древесины — исключительно из натуральных материалов.
Парк будет зелёным круглый год
По словам министра, особое внимание уделено озеленению: высадят растения, цветущие в разные сезоны, чтобы парк оставался красивым в любое время года.
На всей территории будет строгий экологический контроль — мусорные баки установят только у входа и выхода, а выбрасывать отходы на территории парка будет запрещено. Это поможет поддерживать чистоту и сохранить природную гармонию.
Какие деревья и растения появятся в парке?
На территории Oxygen Park высадят более 1 200 саженцев деревьев и 23 000 кустарников. Среди них ясени, клёны, дубы, липы, тюльпановые деревья, крымские сосны, аризонские кипарисы, можжевельник, акации, ивы, магнолии, японские софоры, канадские багрянники, берёзы, платаны.
Проект ориентирован на породы деревьев, адаптированные к климату Узбекистана.
Вход будет бесплатным
Oxygen Park станет открытым для всех — вход в него будет абсолютно бесплатным, а любой желающий сможет провести здесь время в уединении с природой. Министерство экологии уверено, что новый парк станет идеальным местом для прогулок, отдыха и созерцания природы.