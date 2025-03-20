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В Уфе водителей автобусов массово проверяют на нарушения ПДД

В Уфе водителей автобусов массово проверяют на нарушения ПДД.

Источник: Башинформ

В эти минуты в Уфе проходят сплошные проверки пассажирского транспорта. Как сообщили в пресс-службе ГАИ города, рейды направлены на снижение уровня аварийности, профилактику нарушений ПДД водителями автобусов и повышение безопасности перевозок пассажиров на городском транспорте.

Автоинспекторы проводят проверки с участием сотрудников подразделений технического контроля по выявлению и пресечению нарушений ПДД и правил перевозки пассажиров, допускаемых водителями автобусов.

Особое внимание обращается на техническое состояние автобусов и соответствие их конструкции установленным требованиям, прохождение водителями предрейсового медицинского и технического осмотров, соблюдение ими режима труда и отдыха, а также установленных норм перевозок пассажиров.