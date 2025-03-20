В Уфе водителей автобусов массово проверяют на нарушения ПДД.

В эти минуты в Уфе проходят сплошные проверки пассажирского транспорта. Как сообщили в пресс-службе ГАИ города, рейды направлены на снижение уровня аварийности, профилактику нарушений ПДД водителями автобусов и повышение безопасности перевозок пассажиров на городском транспорте.