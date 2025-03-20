Омская область введет особый противопожарный режим с апреля

Дополнительно с 20 апреля ограничения могут быть введены в ещё 11 районах области, включая Большереченский, Знаменский, Колосовский, Тюкалинский и Усть-Ишимский. Эти меры могут быть продлены до 20 июня, а также уточнены в зависимости от текущего уровня угрозы лесных пожаров.