Омская область введет особый противопожарный режим с апреля

Это включает в себя Азовский, Горьковский, Исилькульский, Калачинский районы и другие. Такое предложение озвучило Министерство по обеспечению безопасности Омской области.
Дополнительно с 20 апреля ограничения могут быть введены в ещё 11 районах области, включая Большереченский, Знаменский, Колосовский, Тюкалинский и Усть-Ишимский. Эти меры могут быть продлены до 20 июня, а также уточнены в зависимости от текущего уровня угрозы лесных пожаров.
В этот период будут действовать жесткие ограничения. Запрещено разводить костры, использовать открытый огонь, сжигать мусор и выжигать траву. Кроме того, будет ограничен доступ в леса, а также запрещены мангалы и другие виды разведения огня на природе.