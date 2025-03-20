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Омская область введет особый противопожарный режим с апреля

В Омской области с 15 апреля по 15 июня 2025 года может быть введён особый противопожарный режим, который коснётся не только самого Омска, но и 21 района региона.

Источник: РИА "Новости"

Это включает в себя Азовский, Горьковский, Исилькульский, Калачинский районы и другие. Такое предложение озвучило Министерство по обеспечению безопасности Омской области.

Дополнительно с 20 апреля ограничения могут быть введены в ещё 11 районах области, включая Большереченский, Знаменский, Колосовский, Тюкалинский и Усть-Ишимский. Эти меры могут быть продлены до 20 июня, а также уточнены в зависимости от текущего уровня угрозы лесных пожаров.

В этот период будут действовать жесткие ограничения. Запрещено разводить костры, использовать открытый огонь, сжигать мусор и выжигать траву. Кроме того, будет ограничен доступ в леса, а также запрещены мангалы и другие виды разведения огня на природе.