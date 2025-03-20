Иркутская область и Бурятия договорились вместе сохранять бурятский язык

Иркутская область и Республика Бурятия заключили договоры по сохранению и развитию бурятского языка. Как сообщает ТИВИКОМ со ссылкой на главу республики Алексея Цыденова, во время визита делегации в областной центр был подписан соответствующий документ.
-У нас подписано соглашение, план мероприятий по реализации соглашения — это взаимодействие в науке, культуре, экономике, туризме, спорте. Очень широкий спектр. В рамках науки у нас научно-образовательный центр «Байкал» ведет совместную работу научных организаций, студенческих команд, -отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.
Во время заседания руководители субъектов также обсудили проведение восьмого международного этнокультурного фестиваля «Ёрдынские игры народов Евразии». Его планируют провести с 3 по 6 июля на острове Ольхон. Губернатор Иркутской области отметил, что совещание имеет большое значение для жителей регионов. Особое внимание было уделено экономическому сотрудничеству.