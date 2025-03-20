«Парма» в Перми победила московский «МБА-МАИ»

«Парма» победила со счетом 90:86 (27:22, 20:25, 19:20, 24:19). В составе хозяев результативной игрой отметились: Нэвелс и Хэмм (оба — по 20 очков), Захаров (14), Уиттакер (12), Руженцев и Шашков (оба — по 10); гостей — Зубков (23), Барашков (17), Трушкин (16), Коновалов (14).