«Парма» в Перми победила московский «МБА-МАИ»

«Парма» в Перми провела очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В упорном поединке пермяки сломили сопротивление московского «МБА-МАИ». Лидер в матче менялся 24 раза.
«Парма» победила со счетом 90:86 (27:22, 20:25, 19:20, 24:19). В составе хозяев результативной игрой отметились: Нэвелс и Хэмм (оба — по 20 очков), Захаров (14), Уиттакер (12), Руженцев и Шашков (оба — по 10); гостей — Зубков (23), Барашков (17), Трушкин (16), Коновалов (14).
За матчем в УДС «Молот» следили 4680 зрителей.
Пермяки в турнирной таблице по набранным очкам сравнялись с «Пари Нижний Новгород» и занимают седьмое место. Следующий матч «Парма» проведет 23 марта в Красноярске против «Енисея». (0+).