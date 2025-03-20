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«Парма» в Перми победила московский «МБА-МАИ»

В прошедшем матче лидер менялся 24 раза.

Источник: БЕЛТА

«Парма» в Перми провела очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В упорном поединке пермяки сломили сопротивление московского «МБА-МАИ». Лидер в матче менялся 24 раза.

«Парма» победила со счетом 90:86 (27:22, 20:25, 19:20, 24:19). В составе хозяев результативной игрой отметились: Нэвелс и Хэмм (оба — по 20 очков), Захаров (14), Уиттакер (12), Руженцев и Шашков (оба — по 10); гостей — Зубков (23), Барашков (17), Трушкин (16), Коновалов (14).

За матчем в УДС «Молот» следили 4680 зрителей.

Пермяки в турнирной таблице по набранным очкам сравнялись с «Пари Нижний Новгород» и занимают седьмое место. Следующий матч «Парма» проведет 23 марта в Красноярске против «Енисея». (0+).