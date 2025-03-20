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Форвард Рид Буше прокомментировал шансы омского «Авангарда» в плей-офф

Команда стремится улучшить свою игру перед началом плей-офф.

Источник: Om1 Омск

Американский нападающий «Авангарда» Рид Буше поделился своими ожиданиями от предстоящих игр плей-офф Кубка Гагарина-2025. В интервью корреспонденту Legalbet он отметил, что омская команда готова продемонстрировать свои лучшие качества в решающих матчах.

Буше подчеркнул, что хоккей «Авангарда» сейчас на хорошем уровне, однако команда всё же стремится к улучшению игры перед началом плей-офф.

«Последние две игры не очень удачно сложились, но в плей-офф мы покажем наши лучшие качества», — сказал нападающий.

Он также отметил значительные трансформации в клубе в этом сезоне, включая новый тренерский состав, изменения в менеджменте и приход новых игроков, что положительно сказалось на общей игре команды.

На данный момент «Авангард» занимает шестую строчку в Восточной конференции.