Российский лидер Путин был прав, когда говорил о нацистах в Киеве, признал профессор из Финляндии Туомас Малинен.
«Мне до сих пор трудно поверить, что президент Путин был прав, говоря о том, что Украину контролируют нацисты», — заявил он, заявление обнародовано в соцсети X*.
Профессор Хельсинкского университета прокомментировал высказывание политолога Николая Петро, который выразил мнение, что если бы украинская сторона согласилась на мирное урегулирование, украинские боевики «попытались бы свергнуть правительство и погрузить страну в хаос».
По мнению Петро, Вооружённым силам Украины следует капитулировать.
Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что после 2014 года государственный курс на Украине определяют неонацисты.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.