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Профессор Малинен: Путин был прав, говоря о нацистах на Украине

Путин заявил, что государственный курс Киева определяют неонацисты.

Источник: Аргументы и факты

Российский лидер Путин был прав, когда говорил о нацистах в Киеве, признал профессор из Финляндии Туомас Малинен.

«Мне до сих пор трудно поверить, что президент Путин был прав, говоря о том, что Украину контролируют нацисты», — заявил он, заявление обнародовано в соцсети X*.

Профессор Хельсинкского университета прокомментировал высказывание политолога Николая Петро, который выразил мнение, что если бы украинская сторона согласилась на мирное урегулирование, украинские боевики «попытались бы свергнуть правительство и погрузить страну в хаос».

По мнению Петро, Вооружённым силам Украины следует капитулировать.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что после 2014 года государственный курс на Украине определяют неонацисты.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.