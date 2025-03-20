DE: Лондон хочет бить по РФ ядерным оружием без разрешения США

Великобритания обладает возможностью использовать ядерное оружие без необходимости согласовывать это с Соединенными Штатами. Об этом сообщил высокопоставленный источник из британских военно-морских сил в разговоре Daily Express.
По словам источника, ядерные силы Британии функционируют автономно и не подчиняются решениям Вашингтона.
Издание отмечает, что в Лондоне усиливаются опасения относительно потенциальных рисков для национальной безопасности, связанных с изменениями в политике США. Британские же военные эксперты полагают, что это может снизить эффективность ядерного сдерживания в контексте противодействия возможным угрозам со стороны России в Европе.
В рамках программы постоянного морского сдерживания (CASD) Великобритания обеспечивает круглосуточное присутствие хотя бы одной атомной подлодки в море, готовой к выполнению приказа о ядерном ударе в любой момент.
Ранее глава департамента МИД России по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков выразил мнение, что размещение ядерного оружия США на территории Британии может быть необходимо для первого удара по России.