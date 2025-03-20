DE: Лондон хочет бить по РФ ядерным оружием без разрешения США

Издание отмечает, что в Лондоне усиливаются опасения относительно потенциальных рисков для национальной безопасности, связанных с изменениями в политике США. Британские же военные эксперты полагают, что это может снизить эффективность ядерного сдерживания в контексте противодействия возможным угрозам со стороны России в Европе.