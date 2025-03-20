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Йеменские хуситы атаковали авианосную группу США в Красном море

Йемен нанес удары по израильскому аэропорту и авианосной группе USS Harry Truman.

Источник: Комсомольская правда

Йеменские хуситы продолжают наносить удары по объектам в Красном море. В ночь на 20 марта военные атаковали американскую авианосную группу USS Harry Truman. Об этом сообщил представитель сформированных хуситами ВС Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

По его словам, удары также пришлись по аэропорту Израиля. Хуситы атакуют цели с помощью гиперзвуковых баллистических ракет.

«ВС Йемена провели военную операцию, атаковав гиперзвуковой баллистической ракетой “Палестина-2” аэропорт Бен-Гурион в оккупированном районе Яффо. Эта операция успешно достигла своей цели», — сказал Яхья Сариа.

Соединенные Штаты начали военную операцию в отношении Йемена. Они ликвидируют судна, захваченные хуситами, и самих боевиков. Вашингтон требует от Йемена прекращения ударов по объектам в Красном море.