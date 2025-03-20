Йеменские хуситы атаковали авианосную группу США в Красном море

Йеменские хуситы продолжают наносить удары по объектам в Красном море. В ночь на 20 марта военные атаковали американскую авианосную группу USS Harry Truman. Об этом сообщил представитель сформированных хуситами ВС Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.