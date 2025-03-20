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В Иркутской области световой день начнет прибывать с 20 марта

Солнце окажется в Северном полушарии 20 марта.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области дни станут длиннее, а ночи короче. Об этом КП-Иркутск стало известно из тг-канала Иркутский Астроном. Самая длинная ночь была 21 декабря в день Зимнего Солнцестояния. А на Весеннее равноденствие 20 марта количество световых часов начнет прибывать.

— 20 марта в 17 часов по иркутскому времени Солнце окажется в Северном полушарии, этот день длиннее ночи. Продолжительность дня будет ещё расти до Дня Летнего Солнцестояния, — поделились в тг-канале.

Летнее Солнцестояние известно тем, что после него день вновь начинает убывать.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 20 марта в областном центре воздух прогреется до +17 градусов.