В Иркутской области световой день начнет прибывать с 20 марта

В Иркутской области дни станут длиннее, а ночи короче. Об этом КП-Иркутск стало известно из тг-канала Иркутский Астроном. Самая длинная ночь была 21 декабря в день Зимнего Солнцестояния. А на Весеннее равноденствие 20 марта количество световых часов начнет прибывать.
— 20 марта в 17 часов по иркутскому времени Солнце окажется в Северном полушарии, этот день длиннее ночи. Продолжительность дня будет ещё расти до Дня Летнего Солнцестояния, — поделились в тг-канале.
Летнее Солнцестояние известно тем, что после него день вновь начинает убывать.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 20 марта в областном центре воздух прогреется до +17 градусов.