В Иркутской области световой день начнет прибывать с 20 марта

В Иркутской области дни станут длиннее, а ночи короче. Об этом КП-Иркутск стало известно из тг-канала Иркутский Астроном. Самая длинная ночь была 21 декабря в день Зимнего Солнцестояния. А на Весеннее равноденствие 20 марта количество световых часов начнет прибывать.