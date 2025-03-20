В Новосибирске стартовал 12-й Транссибирский арт-фестиваль

«В этом году у нас действительно очень интересный фестиваль, интересная программа, как, в принципе, и в каждый год. Это 18 концертных программ с участием выдающихся имен и мастеров искусства. Это, безусловно, еще и дополнительно кросс-жанровые события, которые пройдут на разных площадках. Ну и, конечно же, богатая и очень прекрасная программа для жителей области. Не все будет сосредоточено здесь, в столице нашей области. Нас действительно ждет праздник музыки, высокого искусства», — отметила замминистра культуры области.