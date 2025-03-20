В центре Омска запретят парковку на 5-й Армии

В центре Омска будут введены дополнительные запреты на парковку транспорта. Данная мера направлена на предотвращение возникновения заторовых ситуаций вследствие несанкционированной остановки и стоянки транспортных средств.
Знаки 3.27 «Остановка запрещена», дополненные табличками 8.24 «Работает эвакуатор», в ближайшее время установят на улице 5-й Армии. Запрет будет действовать на четной стороне улицы на участке от дома № 2 до пересечения с улицей Малая Ивановская.
Напомню о том, что дорожный знак запрещает остановку и стоянку транспорта в зоне его действия, за исключением ряда случаев, предусмотренных ПДД. Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими остановку транспортных средств, влечет наложение административного штрафа и, при наличии знака 8.24, помещение транспортного средства на специализированную стоянку.