В центре Омска запретят парковку на 5-й Армии

Напомню о том, что дорожный знак запрещает остановку и стоянку транспорта в зоне его действия, за исключением ряда случаев, предусмотренных ПДД. Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими остановку транспортных средств, влечет наложение административного штрафа и, при наличии знака 8.24, помещение транспортного средства на специализированную стоянку.