Житель Мариуполя хотел взорвать здание администрации по указке украинских спецслужб

«Задержанный изымал компоненты самодельного взрывного устройства из ранее подготовленных тайников и планировал разместить СВУ у здания Приморской районной администрации Мариуполя для совершения теракта», — сказано в заявлении.
На допросе мужчина признался, что пошёл на такой шаг в корыстных целях. За проделанную работу сотрудники украинских спецслужб обещали ему денежное вознаграждение.
Задержание и допрос агента СБУ. Видео © УФСБ по ДНР.
А в Калужской области недавно двое подростков подожгли батарейный шкаф на железнодорожных путях. Несовершеннолетних фигурантов уголовного дела о теракте задержали.