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В Башкирии ожидаются похолодание и снег

В Башкирии ожидаются похолодание и снег. Ночью столбик термометра опустится до значения в −12 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +11° 5 м/с 43% 755 мм рт. ст. +12°
Источник: РИА "Новости"

По прогнозам синоптиков Башгидромета, 20 марта днем местами пройдет мокрый снег. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный умеренный. Температура воздуха днем +1,+6°.

При этом на дорогах возможно гололедица. А в горных районах в связи с прошедшими дождями и резкими подъемами уровней воды на реках Инзер, Лемезы и Сим возможно образование заторов, резкие подъемы уровней воды, выход реки на пойму и подтопление населенных пунктов, разрушение мостов и дорог.

21 марта снова ожидается мокрый снег. Ветер западной четверти умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью −2,-7°, при прояснениях до −12°, днем 0,+5°.

22 марта осадки продолжатся. Ветер западной четверти умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью −2,-7°, при прояснениях до −12°, днем 0,+5°.