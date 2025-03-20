В Башкирии ожидаются похолодание и снег

При этом на дорогах возможно гололедица. А в горных районах в связи с прошедшими дождями и резкими подъемами уровней воды на реках Инзер, Лемезы и Сим возможно образование заторов, резкие подъемы уровней воды, выход реки на пойму и подтопление населенных пунктов, разрушение мостов и дорог.