В России предложили поднять возраст молодежи до 40 лет

Глава правления организации «Движение первых» Артур Орлов высказал предложение о необходимости увеличения возрастного порога для молодежи в России, предложив поднять его с 35 до 40 лет. Об этом Орлов рассказал в беседе с ТАСС.
«Мне 36 [лет], хотелось бы побольше, да, хотя бы до 40, я считаю. Знаю много коллег, друзей — с кем бы ни встречался, многие говорят, что в 50 лет все только начинается», — пояснил Орлов.
В соответствии с действующим российским законодательством, к категории молодежи относятся граждане в возрасте от 14 до 35 лет.
Однако, как отметил Орлов, верхняя граница возраста для участия в «Движении первых» останется на уровне 25 лет, и изменять ее не планируется.
При этом он добавил, что лица старше 25 лет могут быть вовлечены в программы Росмолодежи, где установлен более высокий возрастной ценз — до 35 лет.
Ранее KP.RU писал, что в Беларуси могут продлить возраст молодежи с 31 до 35 лет.